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Доба в ООС: бойовики 9 разів порушували режим "тиші"
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14 грудня 2020, 08:12 1

Доба в ООС: бойовики 9 разів порушували режим "тиші"

14 грудня 2020, 08:12 1
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На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь
На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь
Фото: з відкритих джерел
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Минулої доби, 13 грудня, було задокументовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі відкривав неприцільний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне.

Вранці окупанти застосували міномети 82-го калібру, а у вечірній час - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому ж напрямку, але вже біля Катеринівки, противник провокував наших воїнів зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, було відмічено ворожу вогневу активність з автоматичних станкових гранатометів. А поблизу Водяного, що на приморському напрямку, противник тричі порушував режим припинення вогню і провокував наших захисників з гранатометів різних систем. На цій ділянці фронту, в районі населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь в напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 14 грудня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається "тиша", вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС обстріл військова техніка бойовики
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