У Раді пояснили, чому важливо продовжити особливий статус Донбасу

Це планують зробити цього тижня

Це планують зробити цього тижня

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У ТКГ вважають, що Верховній Раді потрібно продовжити дію нинішнього закону про особливий порядок місцевого самоврядування ОРДЛО ще на рік. Це потрібно для продовження переговорного процесу по Донбасу.

Про це заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Донбасу, голова парламентського комітету з правової політики Андрій Костін ("Слуга народу"), пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, включити в цей закон "формулу Штайнмайєра", про що домовилися на "Нормандії", неможливо без внесення інших технічних змін. Костін каже, що питання про розробку змін у закон про спеціальний порядок в ОРДЛО протягом року обговорювалося в ТКГ, але Росія постійно висувала якісь інші умови.

"На жаль, через неконструктивну позицію Російської Федерації нам не вдалося завершити обговорення всього комплексу змін до закону, які б вводили в текст разом з так званою "формулою Штайнмайєра". Попри всі звернення української делегації про те, щоб закінчити роботу над текстом цих змін, ми не були почуті", - пояснив він.

Нагадаємо, 7 грудня у Раду внесли законопроект щодо продовження особливого статусу Донбасу.