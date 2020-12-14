16:11  14 грудня
Стан Кернеса не змінився, - прессекретар
14:51  14 грудня
Понад 60% українців не бачать партії, яка представляла б їхні інтереси
18:02  14 грудня
Донбас: бойовики порушили "тишу" біля Шумів
UA | RU
UA | RU
14 грудня 2020, 17:41 38

Кравчука вже вшосте кличуть в Раду щодо "плану дій” по Донбасу

14 грудня 2020, 17:41 38
Читайте также на русском языке
У плані Кравчука пропонують в березні 2021 провести вибори в ОРДЛО
У плані Кравчука пропонують в березні 2021 провести вибори в ОРДЛО
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування викликав на зустріч голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука із роз’ясненням його "Плану спільних кроків" на Донбасі.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови комітету і народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський, передає RegioNews.

Леоніда Кравчука викликано на зустріч із Комітетом Ради. З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити голову делегації в ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні”, - розповів Лозинський.

Нардеп зазначив, що про дату зустрічі буде повідомлено окремо. За його словами, депутати і всі громадяни мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, щоб уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії.

Така позиція має бути узгодженою як із силовиками та органами держбезпеки, так і всередині парламенту. Щоб усі посадовці та державні органи виступали однією силою проти агресора - Російської Федерації”, - стверджує депутат.

Нагадаємо, Кравчук вважає, що Мінські угоди виконати неможливо, за його словами, необхідно переглянути їх послідовності.

Донбас план Верховна Рада звіт Леонід Кравчук
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Раді рекомендують продовжити особливий статус Донбасу ще на рік
14 грудня 2020, 16:51
У Раді обіцяють, що держава профінансує безоплатну COVID-вакцинацію у 2021 році
14 грудня 2020, 15:59
Понад 50% українців підтримують багатопартійну систему
14 грудня 2020, 15:35
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Хмельницьку облраду
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »