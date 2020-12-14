Кравчука вже вшосте кличуть в Раду щодо "плану дій” по Донбасу

У плані Кравчука пропонують в березні 2021 провести вибори в ОРДЛО

У плані Кравчука пропонують в березні 2021 провести вибори в ОРДЛО

Фото: із відкритих джерел

Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування викликав на зустріч голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука із роз’ясненням його "Плану спільних кроків" на Донбасі.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови комітету і народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський, передає RegioNews.

Леоніда Кравчука викликано на зустріч із Комітетом Ради. З шостої спроби сьогодні Комітет таки підтримав мою пропозицію запросити голову делегації в ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні”, - розповів Лозинський.

Нардеп зазначив, що про дату зустрічі буде повідомлено окремо. За його словами, депутати і всі громадяни мають право знати, як українська делегація формує позицію на переговорах, щоб уникнути небезпечних наслідків необережної дипломатії.

Така позиція має бути узгодженою як із силовиками та органами держбезпеки, так і всередині парламенту. Щоб усі посадовці та державні органи виступали однією силою проти агресора - Російської Федерації”, - стверджує депутат.

Нагадаємо, Кравчук вважає, що Мінські угоди виконати неможливо, за його словами, необхідно переглянути їх послідовності.