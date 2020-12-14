Раді рекомендують продовжити особливий статус Донбасу ще на рік
Увесь комітет у повному складі проголосував "за", за винятком представника партії "Голос"
Увесь комітет у повному складі проголосував "за", за винятком представника партії "Голос"
Верховній Раді рекомендують продовжити особливий статус Донбасу ще на рік. Таке рішення схвалив комітет з організації державної влади.
Про це написав заступник голови комітету Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, інформує RegioNews.
"Було схвалено законопроект про продовження закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області", - повідомив парламентарій.
Він наголосив, що увесь комітет у повному складі проголосував "за", за винятком представника партії "Голос" Романа Лозинського, який єдиний проголосував "проти".
Нагадаємо, раніше у Раді пояснили, чому важливо продовжити особливий статус Донбасу.
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