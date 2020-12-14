Донбасс: боевики нарушили "тишину" возле Шумов

Боевых потерь и ранений нет

Боевых потерь и ранений нет

Фото из открытых источников

Сегодня вечером было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации возле населенного пункта «Шумы».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

От начала текущих суток, 14 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина.

Однако вечером было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. По позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, - сообщают в штабе.

Выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Кроме этого, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 44 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение предыдущих суток боевики 9 раз нарушали режим "тишины".