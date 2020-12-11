У міськраді Харкова стверджують, що Кернес зможе працювати попри погіршення стану здоров'я
Там наголошують, що на гемодіалізі люди живуть
Там наголошують, що на гемодіалізі люди живуть
У міськраді Харкова підтвердили інформацію бізнесмена Павла Фукса про те, що у мера Геннадія Кернеса відмовили нирки, але стверджують, що він усе одно зможе працювати.
Як пише RegioNews, про це директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко сказав у коментарі УП.
"На жаль, ми підтверджуємо цю інформацію. Але це не скасовує того, що Геннадій Адольфович зможе виконувати свої обов'язки", — сказав він.
Сидоренко зазначив, що на гемодіалізі люди живуть, тому поки що панікувати не варто.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що стан здоров’я мера Харкова Геннадія Кернеса, який перебуває на лікуванні в німецькій клініці "Шаріте" після захворювання на COVID-19, різко погіршився. У нього повністю відмовила нирка.
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