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13 декабря 2020, 16:00 8

Венецианская комиссия подтвердила: не может быть отдельного законодательства для судей, - Стефанишина

13 декабря 2020, 16:00 8
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Выводы Венецианской комиссии лягут в основу законопроектов по реформированию КСУ
Выводы Венецианской комиссии лягут в основу законопроектов по реформированию КСУ
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Украина частично уже учла выводы Венецианской комиссии относительно решения конституционного кризиса в Украине, который возник из-за скандального решения Конституционного Суда.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает RegioNews.

Стефанишина отметила, что выводы Венецианской комиссии лягут в основу законопроектов по реформированию КСУ, которые парламент, правительство и президент будут нарабатывать совместно.

Прозвучал и продолжает звучать призыв к парламентариям учесть заключение Венецианской комиссии. Оно уже частично учтено, в частности в законопроекте, который касается восстановления системы электронного декларирования. Здесь Венецианская комиссия подтвердила, что не может быть отдельного законодательства для судей, закон является одним для всех. Его должны выполнять даже судьи, - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, "это очевидная вещь, но важно, что Венецианская комиссия тоже подтвердила это".

"А что касается изменений в реформирование КСУ, то выводы Венецианской комиссии лягут в основу тех законопроектов, которые парламент, правительство и президент будут нарабатывать совместно", - добавила Стефанишина.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский просил Венецианскую комиссию об оценке конституционной ситуации.

Конституционный суд КСУ кризис правительство Ольга Стефанишина
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