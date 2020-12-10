У КСУ відреагували на висновки Венеціанської комісії щодо рішення по декларуванню

У Конституційному Суді прокоментували лише вигідні для себе висновки комісії

У Конституційному Суді прокоментували лише вигідні для себе висновки комісії

Фото: із відкритих джерел

У Конституційному Суді, який раніше ухвалив рішення про скасування електронного декларування в Україні, відреагували на термінові висновки Венеціанської комісії щодо цієї ситуації.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

В КСУ зазначили, що Венеціанська комісія наголосила на необхідності поваги української влади до рішень КСУ, не зважаючи на їх неоднозначність.

Венеціанська комісія наголосила, що принцип розподілу державної влади полягає, зокрема, в тому, що парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного суду України як "охоронця" Конституції України, і його рішення повинні виконуватися”, - йдеться в заяві.

Однак у Конституційному Суді ніяк не прокоментували висновки про те, що рішення КСУ №13-р/2020 не має чіткої аргументації і містило конфлікт інтересів деяких сторін.

Також в КСУ забуло про висновок комісії про те, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя в цілому.

Нагадаємо, у Веніціанській комісії оприлюднили висновок стосовно скандального рішення КСУ, такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя, вважають у комісії.