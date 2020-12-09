Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ

За словами президента, Росія блокує виконання домовленостей

За словами президента, Росія блокує виконання домовленостей

Фото: Офіс президента

Україна готова до проведення нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський з нагоди річниці проведення саміту "Нормандської четвірки" в Парижі, передає RegioNews.

Він наголосив, що під час прямих переговорах лідерів держав – учасниць Нормандського формату можна досягти найбільш відчутних результатів щодо просування до миру на Донбасі.

Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей”, – заявив Зеленський.

Президент також заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок, а також до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.

Зеленський нагадав, що Україна спростила вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і побудувала на лінії розмежування нові сучасні КПВВ з центрами надання адміністративних послуг.

За словами глави держави, цим Україна демонструє мирним мешканцям Донбасу по обидва боки лінії розмежування, що досягти миру реально.

Також Зеленський додав, що партнери по Нормандському формату відзначають просування з боку України на шляху до миру.

Нагадаємо, Зеленський просить Раду поки не розглядати його закон про перезапуск КСУ.