Пропуск через КВПП на большинстве дорожных коридоров заблокирован российско-оккупационными войсками, - штаб ООС

Фактически граждан пропускают только "Станица-Луганская" и "Новотроицкое"

Фактически граждан пропускают только "Станица-Луганская" и "Новотроицкое"

Фото штаба ООС

Пропуск через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров, кроме двух, заблокирован российско-оккупационными войсками.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" – ежедневно и "Новотроицкое" – дважды в неделю в понедельник и пятницу.

В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины - 5690 человек, на контролируемую территорию - 5242 человек.

Через КПВВ "Новотроицкое" – 167 граждан и 32 транспортных средств проследовали в направлении временно оккупированного Донецка, в то же время 107 человек и 20 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции во время пересечения КПВВ действуют противоэпидемические мероприятия. Перемещение на территории КПВВ осуществляется с соблюдением социальной дистанции и надетыми индивидуальными средствами защиты органов дыхания. Кроме того, для пропуска на контролируемую территорию граждане должны пройти температурный скрининг и дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Вдома" или обсервации, - напоминают в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск.