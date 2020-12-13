10:40  13 декабря
В Украине зафиксировано более 9 тысяч случаев COVID-19
17:12  13 декабря
Профсоюз горняков угрожает масштабным управляемым протестом
10:18  13 декабря
От начала суток на Донбассе "тишина"
UA | RU
UA | RU
13 декабря 2020, 13:59 8

Пропуск через КВПП на большинстве дорожных коридоров заблокирован российско-оккупационными войсками, - штаб ООС

13 декабря 2020, 13:59 8
Читайте також українською мовою
Фактически граждан пропускают только "Станица-Луганская" и "Новотроицкое"
Фактически граждан пропускают только "Станица-Луганская" и "Новотроицкое"
Фото штаба ООС
Читайте також
українською мовою

Пропуск через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров, кроме двух, заблокирован российско-оккупационными войсками.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" – ежедневно и "Новотроицкое" – дважды в неделю в понедельник и пятницу.

В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины - 5690 человек, на контролируемую территорию - 5242 человек.

Через КПВВ "Новотроицкое" – 167 граждан и 32 транспортных средств проследовали в направлении временно оккупированного Донецка, в то же время 107 человек и 20 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции во время пересечения КПВВ действуют противоэпидемические мероприятия. Перемещение на территории КПВВ осуществляется с соблюдением социальной дистанции и надетыми индивидуальными средствами защиты органов дыхания. Кроме того, для пропуска на контролируемую территорию граждане должны пройти температурный скрининг и дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Вдома" или обсервации, - напоминают в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск.

КПВВ Донбасс пограничники Станица Луганская Донецкая область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
От начала суток на Донбассе "тишина"
13 декабря 2020, 10:18
На Донбассе боевики удерживают в плену 251 украинца – Денисова
12 декабря 2020, 14:00
Штепа на первом заседании горсовета Славянска вляпалась в скандал: ее хотят лишить мандата
11 декабря 2020, 18:27
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »