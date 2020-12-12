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12 грудня 2020, 14:55 5

Степанов вважає бюджет медичної галузі на наступний рік недопустимо малим

12 грудня 2020, 14:55 5
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Міністр прогнозує медичний апокаліпсис, якщо фінансування медицини не збільшать
Міністр прогнозує медичний апокаліпсис, якщо фінансування медицини не збільшать
Фото: МОЗ України
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що незадоволений коштами, які заклали в бюджеті-2021 на медицину, назвавши цю суму недопустимо малою.

Про це глава МОЗ заявив на брифінгу, передає RegioNews.

Я, як міністр охорони здоров’я, не підтримав цей бюджет. Я вважаю, що сума, закладена на медицину, вона недопустимо мала. Я не буду сприймати жодних слів, що ми збільшили фінансування. Збільшили фінансування з нуля? Вибачте, так це не збільшили” – наголосив Степанов.

За словами міністра, фінансування має повністю покривати потреби медицини, перш за все зарплату лікарів, медичних сестер та санітарок. На його думку, справедлива зарплата на наступний рік становитиме 23 тисячі грн для лікарів, 17 тисяч грн для медсестер і 12 тисяч грн для молодшого медперсоналу.

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Ми можемо просто як у тому апокаліптичному фільмі залишитися без медичних працівників", - резюмував Степанов.

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Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Saturday, December 12, 2020

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финансирование бюджет медицина МОЗ Максим Степанов
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