Степанов вважає бюджет медичної галузі на наступний рік недопустимо малим

Міністр прогнозує медичний апокаліпсис, якщо фінансування медицини не збільшать

Міністр прогнозує медичний апокаліпсис, якщо фінансування медицини не збільшать

Фото: МОЗ України

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що незадоволений коштами, які заклали в бюджеті-2021 на медицину, назвавши цю суму недопустимо малою.

Про це глава МОЗ заявив на брифінгу, передає RegioNews.

Я, як міністр охорони здоров’я, не підтримав цей бюджет. Я вважаю, що сума, закладена на медицину, вона недопустимо мала. Я не буду сприймати жодних слів, що ми збільшили фінансування. Збільшили фінансування з нуля? Вибачте, так це не збільшили” – наголосив Степанов.

За словами міністра, фінансування має повністю покривати потреби медицини, перш за все зарплату лікарів, медичних сестер та санітарок. На його думку, справедлива зарплата на наступний рік становитиме 23 тисячі грн для лікарів, 17 тисяч грн для медсестер і 12 тисяч грн для молодшого медперсоналу.

Степанов черговий раз заявив, що міністерство подало всі відповідні розрахунки і якщо влада не ухвалить гідний бюджет для МОЗ, то на Україну чекає "занепад медицини" і відʼїзд українських медичних працівників за кордон:

Ми можемо просто як у тому апокаліптичному фільмі залишитися без медичних працівників", - резюмував Степанов.

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максим Степанов за 12 грудня: МОЗ оновило стандарт надання медичної... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Saturday, December 12, 2020

Нагадаємо, сьогодні ж глава МОЗ повідомив, що усіх українців з ознаками гострих респіраторних вірусних захворювань будуть тестувати на COVID-19, а загальну кількість тестувань за місяць планують довести до одного мільйона.