Степанов считает бюджет медицинской отрасли на следующий год недопустимо малым
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что недоволен средствами, которые заложили в бюджете-2021 на медицину, назвав эту сумму недопустимо малой.
Об этом глава Минздрава заявил на брифинге, передает RegioNews.
Я, как министр здравоохранения, не поддержал этот бюджет. Я считаю, что сумма, заложенная на медицину, она недопустимо мала. Я не буду воспринимать никаких слов, что мы увеличили финансирование. Увеличили финансирование с нуля? Извините, так это не увеличили”, – отметил Степанов.
По словам министра, финансирование должно полностью покрывать потребности медицины, прежде всего зарплату врачей, медицинских сестер и санитарок. По его мнению, справедливая зарплата на следующий год составит 23 тысячи грн для врачей, 17 тысяч грн для медсестер и 12 тысяч грн для младшего медперсонала.
12.12.2020 Онлайн-брифинг по ситуации с противодействием распространению коронавірусної инфекции
Онлайн-брифинг с переводом жестовою языке министра здравоохранения Украины Максима СтепановаPosted by Министерство здравоохранения'я України on Friday, December 11, 2020
Степанов очередной раз заявил, что министерство подало все соответствующие расчеты и если власть не примет достойный бюджет для Минздрава, то Украину ждет "упадок медицины" и отъезд украинских медицинских работников за границу:
Мы можем просто, как в апокалиптическом фильме остаться без медицинских работников", - резюмировал Степанов.
Результаты брифинга министра здравоохранения Максим Степанов за 12 декабря: МИНЗДРАВ обновил стандарт оказания медицинской...Posted by Министерство здравоохранения'я України on Saturday, December 12, 2020
Напомним, сегодня же глава Минздрава сообщил, что всех украинцев с признаками острых респираторных вирусных заболеваний будут тестировать на COVID-19, а общее количество тестов за месяц планируют довести до одного миллиона.