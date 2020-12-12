Степанов считает бюджет медицинской отрасли на следующий год недопустимо малым

Министр прогнозирует медицинский апокалипсис, если не увеличат финансирование медицины

Министр прогнозирует медицинский апокалипсис, если не увеличат финансирование медицины

Фото: Минздрав Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что недоволен средствами, которые заложили в бюджете-2021 на медицину, назвав эту сумму недопустимо малой.

Об этом глава Минздрава заявил на брифинге, передает RegioNews.

Я, как министр здравоохранения, не поддержал этот бюджет. Я считаю, что сумма, заложенная на медицину, она недопустимо мала. Я не буду воспринимать никаких слов, что мы увеличили финансирование. Увеличили финансирование с нуля? Извините, так это не увеличили”, – отметил Степанов.

По словам министра, финансирование должно полностью покрывать потребности медицины, прежде всего зарплату врачей, медицинских сестер и санитарок. По его мнению, справедливая зарплата на следующий год составит 23 тысячи грн для врачей, 17 тысяч грн для медсестер и 12 тысяч грн для младшего медперсонала.

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Степанов очередной раз заявил, что министерство подало все соответствующие расчеты и если власть не примет достойный бюджет для Минздрава, то Украину ждет "упадок медицины" и отъезд украинских медицинских работников за границу:

Мы можем просто, как в апокалиптическом фильме остаться без медицинских работников", - резюмировал Степанов.

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Напомним, сегодня же глава Минздрава сообщил, что всех украинцев с признаками острых респираторных вирусных заболеваний будут тестировать на COVID-19, а общее количество тестов за месяц планируют довести до одного миллиона.