10:15  12 декабря
В Украине прибавилось еще почти 13 тысяч новых больных Covid-19
16:28  12 декабря
COVAX одобрил запрос Украины на получение бесплатной вакцины от коронавируса
18:15  12 декабря
На Донбассе оккупанты трижды обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2020, 14:55 6

Степанов считает бюджет медицинской отрасли на следующий год недопустимо малым

12 декабря 2020, 14:55 6
Читайте також українською мовою
Министр прогнозирует медицинский апокалипсис, если не увеличат финансирование медицины
Министр прогнозирует медицинский апокалипсис, если не увеличат финансирование медицины
Фото: Минздрав Украины
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что недоволен средствами, которые заложили в бюджете-2021 на медицину, назвав эту сумму недопустимо малой.

Об этом глава Минздрава заявил на брифинге, передает RegioNews.

Я, как министр здравоохранения, не поддержал этот бюджет. Я считаю, что сумма, заложенная на медицину, она недопустимо мала. Я не буду воспринимать никаких слов, что мы увеличили финансирование. Увеличили финансирование с нуля? Извините, так это не увеличили”, – отметил Степанов.

По словам министра, финансирование должно полностью покрывать потребности медицины, прежде всего зарплату врачей, медицинских сестер и санитарок. По его мнению, справедливая зарплата на следующий год составит 23 тысячи грн для врачей, 17 тысяч грн для медсестер и 12 тысяч грн для младшего медперсонала.

12.12.2020 Онлайн-брифинг по ситуации с противодействием распространению коронавірусної инфекции

Онлайн-брифинг с переводом жестовою языке министра здравоохранения Украины Максима Степанова

Posted by Министерство здравоохранения'я України on Friday, December 11, 2020

Степанов очередной раз заявил, что министерство подало все соответствующие расчеты и если власть не примет достойный бюджет для Минздрава, то Украину ждет "упадок медицины" и отъезд украинских медицинских работников за границу:

Мы можем просто, как в апокалиптическом фильме остаться без медицинских работников", - резюмировал Степанов.

Результаты брифинга министра здравоохранения Максим Степанов за 12 декабря: МИНЗДРАВ обновил стандарт оказания медицинской...

Posted by Министерство здравоохранения'я України on Saturday, December 12, 2020

Напомним, сегодня же глава Минздрава сообщил, что всех украинцев с признаками острых респираторных вирусных заболеваний будут тестировать на COVID-19, а общее количество тестов за месяц планируют довести до одного миллиона.

финансирование бюджет медицина Минздрав Максим Степанов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Covid-19 будут тестировать всех украинцев с признаками ОРЗ
12 декабря 2020, 12:45
Минздрав обновил стандарты тестирования граждан на COVID-19: что известно
11 декабря 2020, 17:33
Стало известно, когда в Украине может стартовать вакцинация от коронавируса
11 декабря 2020, 13:48
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »