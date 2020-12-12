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Від початку доби на Донбасі не стріляли
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12 грудня 2020, 09:55 4

Від початку доби на Донбасі не стріляли

12 грудня 2020, 09:55 4
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Режим тиші спостерігається уздовж усієї лінії розмежування
Режим тиші спостерігається уздовж усієї лінії розмежування
Фото: штаб ООС
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Від початку поточної доби, 12 грудня, у смугах відповідальності українських бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Минулої доби, 11 грудня, задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Зокрема, кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета зафіксували біля Мар’їнки. По українських позиціях неподалік населених пунктів Водяне та Зайцеве противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, December 11, 2020

Нагадаємо, раніше бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі.

ООС Донбас тиша обстріли військові
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