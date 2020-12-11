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Доба в ООС: бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі
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11 грудня 2020, 08:11 88

Доба в ООС: бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі

11 грудня 2020, 08:11 88
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Втрат серед особового складу немає
Втрат серед особового складу немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності наших бригад неподалік населених пунктів Водяне та Лебединське противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а біля Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Також противник вів обстріл українських позицій зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка. Ще три порушення режиму припинення вогню було зафіксовано у передмісті Авдіївки. Тут ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Вогневі провокації противника не несли загрози українським захисникам, тому наші воїни зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби, 11 грудня, по всій лінії розмежування сторін спостерігається тиша. Режим припинення вогню зберігається у повній мірі.

Нагадаємо, добою раніше, на Донбасі було неспокійно: бойовики 9 разів порушували режим "тиші".

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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