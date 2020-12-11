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11 грудня 2020, 13:38 46

Представника Омбудсмена на Донбасі, який влаштував бійку в ресторані, звільнили

11 грудня 2020, 13:38 46
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Лисянський побив охоронця після прохання покинути заклад, який зачинявся після 22:00
Лисянський побив охоронця після прохання покинути заклад, який зачинявся після 22:00
Фото: Facebook
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Уповноважена з прав людини Людмила Денисова звільнила свого представника в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, який побив у ресторані Святогорська охоронця закладу.

Про це Денісова повідомила в Telegram, передає RegioNews.

Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу "Монарх”, розташованого у місті Святогірськ – проведена”, - написала Денісова.

Вона додала, що за результатами перевірки інциденту Павла Лисянського сьогодні, 11 грудня звільнено з займаної посади.

Нагадаємо, 7 грудня представника Омбудсмена на Донбасі відсторонили через бійку в ресторані. Після бійки охоронець закладу перебуває на лікарняному.

Інформацію про те, що Павло Лисянський побив охоронця, оприлюднив у Facebook власник закладу В'ячеслав Твердохліб.

Донбас звільнення бійка Людмила Денисова Омбудсмен
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