Представника Омбудсмена на Донбасі, який влаштував бійку в ресторані, звільнили

Лисянський побив охоронця після прохання покинути заклад, який зачинявся після 22:00

Лисянський побив охоронця після прохання покинути заклад, який зачинявся після 22:00

Фото: Facebook

Уповноважена з прав людини Людмила Денисова звільнила свого представника в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, який побив у ресторані Святогорська охоронця закладу.

Про це Денісова повідомила в Telegram, передає RegioNews.

Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року між представником з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським та працівником готельного комплексу "Монарх”, розташованого у місті Святогірськ – проведена”, - написала Денісова.

Вона додала, що за результатами перевірки інциденту Павла Лисянського сьогодні, 11 грудня звільнено з займаної посади.

Нагадаємо, 7 грудня представника Омбудсмена на Донбасі відсторонили через бійку в ресторані. Після бійки охоронець закладу перебуває на лікарняному.

Інформацію про те, що Павло Лисянський побив охоронця, оприлюднив у Facebook власник закладу В'ячеслав Твердохліб.