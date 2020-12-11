Бойовики на Донбасі тричі обстріляли наші позиції
Сьогодні, 11 грудня, на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі знехтували режимом припинення вогню.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, в напрямку наших позицій неподалік населеного пункту Мар’їнка противник вів провокативний вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Відкривали вогонь збройні формування Російської Федерації і у районі населених пунктів Водяне та Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.
"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - повідомили на передовій.
У штабі ООС додали, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, December 11, 2020
Нагадаємо, минулої доби бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі.