13:59  11 грудня
Офіційно: Зеленський призначив Резніченка головою Дніпропетровської ОДА
17:33  11 грудня
МОЗ оновило стандарти тестування громадян на COVID-19: що відомо
18:08  11 грудня
Бойовики на Донбасі тричі обстріляли наші позиції
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2020, 18:08 4

Бойовики на Донбасі тричі обстріляли наші позиції

11 грудня 2020, 18:08 4
Читайте также на русском языке
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає
Facebook
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 11 грудня, на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі знехтували режимом припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, в напрямку наших позицій неподалік населеного пункту Мар’їнка противник вів провокативний вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Відкривали вогонь збройні формування Російської Федерації і у районі населених пунктів Водяне та Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.

"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - повідомили на передовій.

У штабі ООС додали, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, December 11, 2020

Нагадаємо, минулої доби бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі.

Донбас Україна бойовики обстріли окупанти
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Воскресити ДАБІ: Чернишов хоче взяти Зеленського змором і згорнути його реформу
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Львівську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Всі блоги »