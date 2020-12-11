Бойовики на Донбасі тричі обстріляли наші позиції

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

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Сьогодні, 11 грудня, на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі знехтували режимом припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, в напрямку наших позицій неподалік населеного пункту Мар’їнка противник вів провокативний вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Відкривали вогонь збройні формування Російської Федерації і у районі населених пунктів Водяне та Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.

"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - повідомили на передовій.

У штабі ООС додали, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, минулої доби бойовики вісім разів порушили режим "тиші" на Донбасі.