С начала суток на Донбассе не стреляли

Режим тишины наблюдается вдоль всей линии разграничения

Режим тишины наблюдается вдоль всей линии разграничения

Фото: штаб ООС

С начала текущих суток, 12 декабря, в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

За прошедшие сутки, 11 декабря, задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

В Частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета зафиксировали возле Марьинки. По украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним, ранее боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.