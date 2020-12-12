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С начала суток на Донбассе не стреляли
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12 декабря 2020, 09:55 4

С начала суток на Донбассе не стреляли

12 декабря 2020, 09:55 4
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Режим тишины наблюдается вдоль всей линии разграничения
Режим тишины наблюдается вдоль всей линии разграничения
Фото: штаб ООС
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С начала текущих суток, 12 декабря, в полосах ответственности украинских боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

За прошедшие сутки, 11 декабря, задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

В Частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета зафиксировали возле Марьинки. По украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские провокации не несли угрозы нашим воинам, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, December 11, 2020

Напомним, ранее боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.

ООС Донбасс тишина обстрелы военные
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