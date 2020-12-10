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10 грудня 2020, 11:13 12

Генпрокурором відкрито кримінальне провадження проти нардепа Новинського

10 грудня 2020, 11:13 12
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Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження проти депутата Верховної ради Вадима Новинського.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит РБК-Україна, передає RegioNews.

Кримінальне провадження відкрито 24 вересня на виконання рішення Печерського районного суду Києва.

Досудове розслідування в зазначеному виробництві здійснюється територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим в Києві, - сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

Заяву до суду з проханням відкрити справу проти Новинського подало ТОВ "Гратант", яке стверджує, що депутат Ради протиправно заволодів майном мережі супермаркетів "Амстор", в тому числі заставним і іпотечним майном "Укрексімбанку".

У вересні 2019 року Верховна рада скасувала депутатську недоторканність, але кримінальне провадження проти нардепа тепер може відкрити тільки генеральний прокурор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК просить суди закрити 62 справи по нардепам через скандальне рішення КСУ.

суд Офіс генпрокурора кримінальна справа нардеп Вадим Новинський
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