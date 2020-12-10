У Веніціанській комісії оприлюднили висновок стосовно скандального рішення КСУ

Такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя, вважають у комісії

Такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя, вважають у комісії

Фото: з відкритих джерел

Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини й верховенства права Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції згідно зі скандальним рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня.

Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті комісії.

У висновку зазначається, що боротьба з корупцією є важливим елементом держави, але попри це відзначається роль поваги до Конституції. "Вони йдуть пліч о пліч. Парламент і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного суду як зберігача Конституції й повинні виконувати його рішення”, - йдеться у рішенні.

"Венеціанська комісія визнає, що рішення № 13-р/2020 Конституційного суду України не має чіткої аргументації й твердої основи в міжнародному праві”, - наголошується в документі. У ньому також вказується, що це рішення могло мати серйозний процесуальний недолік - невирішений конфлікт інтересів деяких сторін.

Експерти комісії зазначають, що це викликає жаль не тільки через негативний вплив на боротьбу з корупцією в Україні, а й тому, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя в цілому.

"Тим не менше роль Конституційного суду повинна дотримуватися”, - вважають експерти.

На їхню думку, Верховній раді слід виконувати це рішення, інтерпретуючи його у світлі конституційних основ держави й міжнародних стандартів. Зокрема, вважають експерти, важливо зберегти обов’язок посадових осіб (в тому числі суддів судів загальної юрисдикції та Конституційного суду України) представляти фінансові декларації, мати ефективний механізм перевірки таких декларацій, а також передбачити в законі відповідні санкції за свідому фальсифікацію декларацій.

Автори документа рекомендували парламенту відновити відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей. Законом, однак, вказують експерти, можуть бути передбачені різні санкції в залежності від тяжкості скоєного.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

3 грудня в парламенті зареєстрували третій проект закону про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

4 грудня Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, яка була скасована 27 листопада рішенням Конституційного суду.