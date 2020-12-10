09:02  10 декабря
В Украине за сутки выявили более 13 тысяч новых больных COVID-19
09:24  10 декабря
Мэру Харькова Кернесу подняли зарплату
08:13  10 декабря
На Донбассе было неспокойно: боевики 9 раз нарушали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2020, 11:13 5

Генпрокурором открыто уголовное производство против нардепа Новинского

10 декабря 2020, 11:13 5
Читайте також українською мовою
Речь идет о заявлении о вероятном завладение имуществом
Речь идет о заявлении о вероятном завладение имуществом
Читайте також
українською мовою

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против депутата Верховной рады Вадима Новинского.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос РБК-Украина, передает RegioNews.

Уголовное производство открыто 24 сентября на исполнение решения Печерского районного суда Киева.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве, - говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант", которое утверждает, что депутат Рады противоправно завладел имуществом сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".

В сентябре 2019 года Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность, но уголовное производство против нардепа теперь может открыть только генеральный прокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что НАЗК просит суды закрыть 62 дела по нардепам из-за скандального решения КСУ.

Офис генпрокурора Вадим Новинский криминальное дело суд нардеп
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Венецианской комиссии обнародовали вывод относительно скандального решения КСУ
10 декабря 2020, 10:22
У Венедиктовой открыли дело о возможной госизмене нардепа Дубинского
08 декабря 2020, 15:58
Штепа не явилась в суд из-за коронавируса и пневмонии - адвокат
07 декабря 2020, 19:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
"Си Си" Кернес и поиск ответственного. Во что превратился харьковский политикум
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Николаевский облсовет
Все публикации »
Анатолий Гриценко
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »