Генпрокурором открыто уголовное производство против нардепа Новинского

Речь идет о заявлении о вероятном завладение имуществом

Речь идет о заявлении о вероятном завладение имуществом

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос РБК-Украина, передает RegioNews.

Уголовное производство открыто 24 сентября на исполнение решения Печерского районного суда Киева.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве, - говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант", которое утверждает, что депутат Рады противоправно завладел имуществом сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".

В сентябре 2019 года Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность, но уголовное производство против нардепа теперь может открыть только генеральный прокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что НАЗК просит суды закрыть 62 дела по нардепам из-за скандального решения КСУ.