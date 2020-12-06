"Це мене бентежить": Разумков заявив про можливе зменшення фінансування української армії

Спікер Ради пообіцяв докласти зусиль, щоб знайти додаткові кошти на обору і безпеку країни

Спікер Ради пообіцяв докласти зусиль, щоб знайти додаткові кошти на обору і безпеку країни

Фото: з відкритих джерел

За словами голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, у державному бюджеті на 2021 рік зменшено суму на фінансування сектору безпеки й оборони у порівнянні з тією сумою, яка була передбачена з початку.

Як передає RegioNews, про це Разумков повідомив під час брифінгу.

"Ми знаходимося у складній ситуації сьогодні: і COVID-19, і війна, і непроста соціально-економічна ситуація всередині держави. Втім, під час підготовки підсумкового голосування за бюджет на 2021 рік ми будемо намагатися знайти, і зверталися з цим до Міністерства фінансів, додаткові кошти... Те, що буде від нас залежатиме, ми будемо робити в межах і повноважень, і тих ресурсів, які сьогодні є в державі", - сказав Разумков.

Спікер повідомив, що є невелике зменшення у бюджеті в порівнянні з тим, що було передбачено на цей рік.

Мене це так само бентежить тому що я впевнений, що ми повинні збільшувати видатки на безпеку та оборону, видатки на безпеку та оборону повинні зберігатися на рівні 5%, в нас збільшується бюджет", - зазначив він.

Нагадаємо, під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України президент Володимир Зеленський повідомив, що фінансування української армії у майбутньому не скоротиться ні на гривню, попри складні часи.