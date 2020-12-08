14:48  08 грудня
Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА
13:38  08 грудня
У МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 може з'явитися в аптеках
08:13  08 грудня
Доба в ООС: бойовики стріляли поблизу Водяного та Авдіївки
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2020, 14:48 46

Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА

08 грудня 2020, 14:48 46
Читайте также на русском языке
Відповідний указ глава держави підписав 7 грудня
Відповідний указ глава держави підписав 7 грудня
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Відповідний указ № 555/2020 глава держави підписав 7 грудня.

"Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської облдержадміністрації результативної роботи на благо регіону", - повідомили в ОП.

Зазначимо, що Зеленський також відповідним указом звільнив Олексія Петрова з цієї посади.

Відомо, що Полосков народився 1968 року. У 1997-му закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

Нагадаємо, 7 грудня Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради.

призначення Офіс президента Закарпаття президент указ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Івано-Франківську облраду
Одеська "стінка на стінку": як ОПЗЖ програла головне крісло в облраді з різницею в чотири голоси
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »