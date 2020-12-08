Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА

Відповідний указ глава держави підписав 7 грудня

Відповідний указ глава держави підписав 7 грудня

Офіс президента

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Відповідний указ № 555/2020 глава держави підписав 7 грудня.

"Вручаючи службове посвідчення в Офісі президента, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської облдержадміністрації результативної роботи на благо регіону", - повідомили в ОП.

Зазначимо, що Зеленський також відповідним указом звільнив Олексія Петрова з цієї посади.

Відомо, що Полосков народився 1968 року. У 1997-му закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

Нагадаємо, 7 грудня Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради.