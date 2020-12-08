Воздушное командование "Восток" возглавил генерал-майор Теребуха
Сегодня в Днепре личному составу воздушного командования «Восток» представили нового командующего — генерал-майора Ивана Теребуху.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на службу по связям с общественностью воздушного командования "Восток".
Генерал-майора Ивана Теребуху представили сегодня в Днепре личному составу воздушного командования "Восток" как нового командующего.
Генерал-майор Олег Струцинский, который более трех лет успешно возглавлял военный коллектив, попрощался с Боевым Знаменем воинской части. Начальник штаба — заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Вячеслав Шамко от имени руководства Воздушных Сил поблагодарил его.
Струцинський назначен командующим подготовки Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Разумков заявил о возможном уменьшении финансирования украинской армии.