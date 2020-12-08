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08 декабря 2020, 20:55 28

Воздушное командование "Восток" возглавил генерал-майор Теребуха

08 декабря 2020, 20:55 28
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Нового командующего Ссгодня представили личному составу в Днепре
Нового командующего Ссгодня представили личному составу в Днепре
Фото с сайта Минобороны
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Сегодня в Днепре личному составу воздушного командования «Восток» представили нового командующего — генерал-майора Ивана Теребуху.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на службу по связям с общественностью воздушного командования "Восток".

Генерал-майора Ивана Теребуху представили сегодня в Днепре личному составу воздушного командования "Восток" как нового командующего.

Генерал-майор Олег Струцинский, который более трех лет успешно возглавлял военный коллектив, попрощался с Боевым Знаменем воинской части. Начальник штаба — заместитель командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Вячеслав Шамко от имени руководства Воздушных Сил поблагодарил его.

Струцинський назначен командующим подготовки Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Разумков заявил о возможном уменьшении финансирования украинской армии.

назначение Минобороны Днепр Вооруженные силы Украины
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