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03 грудня 2020, 10:41 13

Юрій Гусєв призначений гендиректором Укроборонпрому

03 грудня 2020, 10:41 13
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Відповідний указ підписав президент
Відповідний указ підписав президент
Фото з відкритих джерел
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Указ «Про призначення Ю.Гусєва генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром» оприлюднений сьогодні на сайті президента.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Призначити ГУСЄВА Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в Указі №532/2020.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Зеленський указом звільнив Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА, а 1 грудня ЗМІ заявляли, що голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв може очолити "Укроборонпром”.

призначення президент Укроборонпром указ Юрій Гусєв
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