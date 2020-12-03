Юрій Гусєв призначений гендиректором Укроборонпрому
Відповідний указ підписав президент
Відповідний указ підписав президент
Указ «Про призначення Ю.Гусєва генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром» оприлюднений сьогодні на сайті президента.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.
Призначити ГУСЄВА Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в Указі №532/2020.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Зеленський указом звільнив Юрія Гусєва з посади голови Херсонської ОДА, а 1 грудня ЗМІ заявляли, що голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв може очолити "Укроборонпром”.
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