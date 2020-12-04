Харківщина отримала нового начальника поліції: хто ним став

Його кандидатура була погоджена за пропозицією керівництва НПУ

Його кандидатура була погоджена за пропозицією керівництва НПУ

Фото: Нацполіція

Про це йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції, пише RegioNews.

Зазначається, що сьогодні в Харкові керівництво Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції представило Рубеля особовому складу поліції Харківської області. Рубель до цього працював заступником начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Також повідомляється, що його кандидатура була погоджена за пропозицією керівництва НПУ.

На представленні голова Національної поліції Ігор Клименко окреслив пріоритетні завдання для харківської поліції, серед яких боротьба з наркозлочинами та організованою злочинністю.

Відомо, що Андрій Рубель розпочав службу в органах внутрішніх справ з оперуповноваженого відділу карного розшуку Солом'янського районного управління Києва. У період з 2005 по 2020 роки працював на різних посадах в поліції Києва та Київської області, в ГУБОЗ МВС України, Департаменті карного розшуку, внутрішньої безпеки, стратегічних розслідувань Національної поліції України, керував роботою поліції Закарпатської області.

Нагадаємо, раніше очільник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що поліція Києва неукомплектована у середньому на 10-12%.