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04 декабря 2020, 15:32 10

Назначен руководитель Черниговской таможни

04 декабря 2020, 15:32 10
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Таможня создается в результате реорганизации
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Приказом Председателя Гостаможслужбы от 03 декабря 2020 года №1239-в исполнение обязанностей начальника Черниговской таможни возложено на Городиского Артура Аликовича.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Северной таможни Гостаможслужбы.

Выполнение обязанностей начальника Черниговской таможни возложено на Городиского Артура Аликовича.

До этого назначения Городиский работал на должности старшего государственного инспектора таможенного поста "Столичный" Киевской таможни.

Северная таможня была создана осенью 2019 года, в зону ее деятельности вошли Черниговская и часть Сумской области. Сейчас начата её реорганизация в соответствии с требованиями п. 1 Постановления КМУ от 30 сентября 2020 года № 895 "Некоторые вопросы территориальных органов Государственной таможенной службы", приказов Гостаможслужбы от 19 октября 2020 года № 460 "Об образовании территориальных органов Государственной таможенной службы как обособленных подразделений" и от 27 октября 2020 года № 480 "О реорганизации территориальных органов Гостаможслужбы".

В результате реорганизации Северной таможни Гостаможслужбы будет создана Черниговская таможня, в зоне влияния которой будет только Черниговская область.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Харьковщина получила нового начальника полиции.

Кабмин назначение таможня Черниговская область руководитель
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