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04 грудня 2020, 13:49 183

У Раді сказали, чи піде з посади глава Чернігівської ОДА через вагітність

04 грудня 2020, 13:49 183
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Українське законодавство захищає право вагітних жінок і матерів новонароджених дітей на працю
Українське законодавство захищає право вагітних жінок і матерів новонароджених дітей на працю
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Голова Чернігівської обласної державної адміністрації Ганна Коваленко не має наміру йти зі своєї посади через вагітність.

Про це у своєму Facebook повідомила віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк, пише RegioNews.

"До мене звернулася голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко. Ми відверто поспілкувалися з нею про несправедливу ситуацію, коли в публічному просторі, в повідомленнях в ЗМІ, обговорюється її можливе звільнення з посади через вагітність", — написала вона.

Кондратюк наголосила, що українське законодавство захищає право вагітних жінок і матерів новонароджених дітей на працю.

"Тому хочу висловити слова підтримки і солідарності голові Чернігівської ОДА Анні Коваленко… Це звична практика для більшості цивілізованих країни Європи та світу, коли політикині, депутатки, високопосадовці займаються доглядом за маленькими дітьми та одночасно продовжують ефективно виконувати свій обовʼязок перед суспільством. Водночас вважаю некоректними спекуляції в окремих ЗМІ навколо можливого звільнення Анни Коваленко", — зазначила вона.

За словами Кондратюк, звільнення жінки в декретну відпустку є стереотипом. Вона нагадала, що в декретну відпустку можуть йти не тільки жінки, а й чоловіки, бабусі і дідусі.

Варто наголосити, що чоловіком Анни Коваленко є головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

До мене звернулася голова Чернігівської ОДА Anna Kovalenko Анна Коваленко. Ми відверто поспілкувалися з нею про...

Posted by Олена Кондратюк on Thursday, December 3, 2020

Нагадаємо, 15 жовтня Зеленський призначив Анну Коваленко головою Чернігівської ОДА.

Україна Чернігівська область ОДА вагітність голова
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