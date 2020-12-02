ЦВК вдруге припинила повноваження Кароліно-Бугазького тервиборчкому

Констатували ухилення ТВК від прийняття рішення

Констатували ухилення ТВК від прийняття рішення

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ЦВК визнала незаконною та скасувала одну з постанов Кароліно-Бугазької сільської ТВК і, встановивши факт одноразового грубого порушення цією виборчою комісією вимог Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України, достроково припинила повноваження всього її складу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Центрвиборчкому.

До Центральної виборчої комісії на Кароліно-Бугазьку ТВК поскаржилися кандидати в депутати до цієї сільської ради, що ТВК не виконує постанову ЦВК і рішення Верховного суду. Замість визнання виборів такими, що не відбулися і призначення повторних виборів (відповідно до постанови ЦВК і рішення Верховного суду), сільська ТВК прийняла свою постанову, в якій щодо вимог ЦВК і суду "встановлено відсутність правових підстав". Раніше ЦВК вже припиняла повноваження цієї ТВК - 3 листопада 2020 року.

Скаргу ЦВК залишила без розгляду, водночас питання діяльності Кароліно-Бугазької ТВК розглянула за власною ініціативою.

ЦВК встановила, що постанова згаданої ТВК від 18 листопада 2020 року № 272 фактично свідчить про ухилення ТВК від прийняття рішення про визнання вказаних виборів такими, що не відбулись, та про призначення повторних. Окрім того, ця постанова суперечить висновкам, викладеним у судових рішеннях, та вказаній постанові ЦВК, не забезпечує відновлення порушених прав суб’єктів виборчого процесу.

Відтак ЦВК визнала незаконною та скасувала зазначену постанову Кароліно-Бугазької сільської ТВК від 18 листопада 2020 року № 272. Окрім того, встановивши факт одноразового грубого порушення цією виборчою комісією вимог Конституції України, Виборчого кодексу України та законів України, достроково припинила повноваження всього її складу.

Новий склад Кароліно-Бугазької ТВК має бути сформовано не пізніше 20 години 4 грудня 2020 року. А не пізніше, ніж на пʼятий день після сформування нового складу прийняти рішення про визнання виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради в багатомандатних виборчих округах № 1 – 5, 7 та виборів Кароліно-Бугазького сільського голови такими, що не відбулись, та про призначення повторних зазначених виборів і про оголошення початку їх виборчого процесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК достроково припинила повноваження Овруцької міської ТВК на Житомирщині.