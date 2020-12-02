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02 грудня 2020, 10:36 12

Зеленський планує звільнити ще чотирьох глав ОДА: ЗМІ дізналися, хто на черзі

02 грудня 2020, 10:36 12
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За останній час вже позбулися своїх посад голови Івано-Франківської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Хмельницької та Харківської областей
За останній час вже позбулися своїх посад голови Івано-Франківської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Хмельницької та Харківської областей
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський може змінити ще чотирьох глав обласних державних адміністрацій. За останній час вже позбулися своїх посад голови Івано-Франківської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Хмельницької та Харківської областей.

Про це передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Зазначимо, що президент вже призначив нових голів Харківської, Одеської та Миколаївської ОДА. Низка інших призначень - на черзі.

Водночас у "Слузі народу" хочуть просунути на посаду керівника Запорізької обласної ради нинішнього голову ОДА області Віталія Боговина.

Також покинути посаду може голова Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко - вона знаходиться на останніх місяцях вагітності.

Крім цього найближчим часом можуть змінити глав Дніпропетровської і Херсонської ОДА Анатолія Бондаренко та Юрія Гусєва. Останнього можуть призначити керівником "Укроборонпрому".

Нагадаємо, 25 листопада Зеленський призначив Віталія Кіма головою Миколаївської ОДА.

27 листопада президент призначив Сергія Гриневецького головою Одеської облдержадміністрації. А головою Харківської ОДА стала Айна Тимчук.

Україна Офіс президента президент ОДА голова
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