Стало известно, на какую сумму украсят к Новому году Офис президента

Новые елки покупать не будут

Новые елки покупать не будут

Фото ZIK 2019 года

В этом году на новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины запланировано потратить около 40 тыс. грн. Приобретение елок не предусмотрено.

Об этом сообщили в управлении административными зданиями Государственного управления делами в ответ на информационный запрос УНН, передает RegioNews.

На новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины в 2020 году Управлением запланировано потратить около 40 000,00 грн. Средства предусмотрены на закупку дополнительных новогодних игрушек и аксессуаров, электрических гирлянд и новогодних композиций, — говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что в помещениях Офиса Президента Украины, государственных резиденциях по улице Грушевского, 5А (Мариинский дворец) и улице Грушевского, 22 запланирована установка четырех искусственных елок высотой от 2-х до 5-ти метров.

Кроме того, планируется установка ориентировочно 12-ти искусственных елок высотой 1-2 м в служебных помещениях Офиса Президента Украины.

Отмечается, что все указанные новогодние елки используются по назначению на протяжении многих лет. В текущем году приобретение елок не предусмотрено.

На новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины в 2019 году было использовано 122 995,00 грн (закупка новогодней искусственной елки, новогодних игрушек и аксессуаров, новогодних электрических гирлянд и новогодних композиций). Также было использовано 25 200,00 грн на услуги по установке и дизайнерского оформления новогодних елок в государственных резиденциях по улице Грушевского, 5А (Мариинский дворец) и улице Грушевского, 22, — отмечается в ответе на запрос.

Напомним, ранее сообщалось, что Винница отказалась от новогодней елки.