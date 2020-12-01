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Бойовики провокували наших бійців обстрілом
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01 грудня 2020, 18:31 7

Бойовики провокували наших бійців обстрілом

01 грудня 2020, 18:31 7
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Від початку доби зафіксоване одне порушення режиму "тиші"
Від початку доби зафіксоване одне порушення режиму "тиші"
Фото з відкритих джерел
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Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Від початку поточної доби, 1 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, з метою провокації ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї наших позицій в районі Катеринівки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

На збройну провокацію підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, - повідомляють в штабі ООС.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Окрім цього, сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом попередньої доби російські найманці чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі.

Донбас ООС обстріл бойовики окупанти
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