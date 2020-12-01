Бойовики провокували наших бійців обстрілом

Від початку доби зафіксоване одне порушення режиму "тиші"

Від початку доби зафіксоване одне порушення режиму "тиші"

Фото з відкритих джерел

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Від початку поточної доби, 1 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, з метою провокації ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї наших позицій в районі Катеринівки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

На збройну провокацію підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, - повідомляють в штабі ООС.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Окрім цього, сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом попередньої доби російські найманці чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі.