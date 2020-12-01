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Спікер ТКГ Арестович розповів про плани щодо повернення Донбасу
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01 грудня 2020, 11:46 9

Спікер ТКГ Арестович розповів про плани щодо повернення Донбасу

01 грудня 2020, 11:46 9
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Повернення окупованих росіянами територій Донбасу складається з двох процесів
Повернення окупованих росіянами територій Донбасу складається з двох процесів
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Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську Олексій Арестович заявив, що повернення окупованих росіянами територій Донбасу складається з двох процесів - реінтеграції та деокупації.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Дом, пише RegioNews.

За словами Арестовича, процес реінтеграції вже почався - "Боротьба за уми і серця, відкриття КПВВ з українського боку, відкриття центрів надання адміністративних послуг".

Він нагадав, що робота з реінтеграції ведеться постійно, зокрема, 620 тисячам жителів ОРДЛО Україна продовжує виплачувати пенсії.

За його словами, для повернення окупованих територій Донбасу "повинні скластися чотири рамки - зовнішньополітична, внутрішньополітична на підконтрольних Україні і на тимчасово окупованих територіях, і готовність армії".

"Повернення дипломатичним шляхом виходить тоді, коли три будь-які рамки зійшлися – однією будь-якою можна знехтувати", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, 28 жовтня Олексія Арестовича призначили речником української делегації в ТКГ.

Донбас Україна війна окупація ТКГ
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