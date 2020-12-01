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01 грудня 2020, 08:13 35

Російські найманці чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі

01 грудня 2020, 08:13 35
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В хід йшли гранатомети різних систем
В хід йшли гранатомети різних систем
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби проросійські бойовики на Донбасі чотири рази порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населених пунктів Водяне та Новотошківське. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Гнутового, задіявши на цій ділянці станковий протитанковий гранатомет.

Бойових втрат і поранень унаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників не було", - йдеться у повідомленні.

Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. По обіді поблизу населеного пункту Водяне зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "Квадро" із перетином лінії розмежування. Зосередженим вогнем зі стрілецької зброї українські воїни збили безпілотний літальний апарат противника.

Від початку поточної доби, 1 грудня, уздовж лінії розмежування пострілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, на усіх ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил спостерігається тиша.

Нагадаємо, добою раніше у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи.

ОРДЛО Донбас ООС обстріл військова техніка бойовики
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