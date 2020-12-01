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Боевики провоцировали наших бойцов обстрелом
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01 декабря 2020, 18:31 1

Боевики провоцировали наших бойцов обстрелом

01 декабря 2020, 18:31 1
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От начала суток зафиксировано одно нарушение режима "тишины"
От начала суток зафиксировано одно нарушение режима "тишины"
Фото из открытых источников
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От начала текущих суток в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

От начала текущих суток, 1 декабря, в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, с целью провокации враг совершил обстрел из стрелкового оружия наших позиций в районе Катериновки. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

На вооруженную провокацию подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали, - сообщают в штабе ООС.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Кроме этого, саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение предыдущих суток российские наемники четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе.

Донбасс ООС обстрел боевики оккупанты
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