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У КВУ заявили про провал законодавчої роботи Кабміну: Рада ухвалила лише 7% урядових законопроєктів
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30 листопада 2020, 17:51 9

У КВУ заявили про провал законодавчої роботи Кабміну: Рада ухвалила лише 7% урядових законопроєктів

30 листопада 2020, 17:51 9
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З 12 ухвалених урядових законів половина – це ратифікація угод
З 12 ухвалених урядових законів половина – це ратифікація угод
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Верховна Рада ухвалила лише 7% законопроєктів, зареєстрованих Кабінетом міністрів на чолі з Денисом Шмигалем.

Про це йдеться у повідомленні Комітету виборців України у Facebook, пише RegioNews.

"Комітет виборців України проаналізував показники законодавчої роботи уряду Дениса Шмигаля у перші дев’ять місяців роботи. Всього, за період із 5 березня по 30 листопада, урядом було подано до Верховної Ради 166 проєктів законів. Із них прийнято (стали чинними законами) – 12 проєктів", - зазначають у КВУ.

Там наголосили, що таким чином продуктивність роботи уряду за перші дев’ять місяців роботи склала лише 7%.

У Комітеті виборців зауважують, що з 12 ухвалених урядових законів половина – це ратифікація угод, голосування за які часто є технічним питанням і має підтримку різних фракцій ВР.

"Було схвалено урядові законопроєкти про забезпечення харчування військовослужбовців, щодо виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів", - йдеться у повідомленні.

У КВУ додали, що 7% схвалених урядових законів – "це провал законодавчої роботи Кабінету міністрів".

Рада прийняла лише 7% законопроектів уряду – КВУ Це втричі нижче, ніж в уряду О. Гончарука. Комітет виборців України...

Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Monday, November 30, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держбюджет на 2021 рік можуть схвалити на позачерговому засіданні.

Кабмін Україна Верховна Рада законопроєкт парламент
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