У КВУ заявили про провал законодавчої роботи Кабміну: Рада ухвалила лише 7% урядових законопроєктів

З 12 ухвалених урядових законів половина – це ратифікація угод

З 12 ухвалених урядових законів половина – це ратифікація угод

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Верховна Рада ухвалила лише 7% законопроєктів, зареєстрованих Кабінетом міністрів на чолі з Денисом Шмигалем.

Про це йдеться у повідомленні Комітету виборців України у Facebook, пише RegioNews.

"Комітет виборців України проаналізував показники законодавчої роботи уряду Дениса Шмигаля у перші дев’ять місяців роботи. Всього, за період із 5 березня по 30 листопада, урядом було подано до Верховної Ради 166 проєктів законів. Із них прийнято (стали чинними законами) – 12 проєктів", - зазначають у КВУ.

Там наголосили, що таким чином продуктивність роботи уряду за перші дев’ять місяців роботи склала лише 7%.

У Комітеті виборців зауважують, що з 12 ухвалених урядових законів половина – це ратифікація угод, голосування за які часто є технічним питанням і має підтримку різних фракцій ВР.

"Було схвалено урядові законопроєкти про забезпечення харчування військовослужбовців, щодо виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів", - йдеться у повідомленні.

У КВУ додали, що 7% схвалених урядових законів – "це провал законодавчої роботи Кабінету міністрів".

Рада прийняла лише 7% законопроектів уряду – КВУ Це втричі нижче, ніж в уряду О. Гончарука. Комітет виборців України... Posted by КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ on Monday, November 30, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держбюджет на 2021 рік можуть схвалити на позачерговому засіданні.