В "Укрзалізниці” вирішили змінити колір пасажирських вагонів
Планують змінити світлий фон на темний
Планують змінити світлий фон на темний
В “Укрзалізниці” вирішили змінити фарбування вагонів зі світлого фону на темний.
Про це у Facebook повідомив голова "Укрзалізниці” Володимир Жмак, передає RegioNews.
Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не лише гарно, а й практично”, - заявив Жмак.
Він стверджує, що провідники результатом зміни кольору вагонів залишились задоволені.
Це не перша зміна кольору залізничних вагонів в Україні. У 2018 році пасажирські вагони "Укрзалізниці” отримали нове біло-синє фарбування, до того колір вагонів був синім.
Нагадаємо, раніше СБУ припинила постачання неякісних російських запчастин для залізниці.
В одному зі районів столиці з автомата обстріляли автомобільВсі новини »
28 листопада 2020, 12:13У ДТП на Рівненщині загинули дитина і її мати
26 листопада 2020, 17:29Чиновників "Укрзалізниці" підозрюють у завданні збитків на 8,5 млн
26 листопада 2020, 15:07
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
І пан, і не пропав: як чинний мер Ужгорода обламав останню надію "Слуги народу" на Закарпатті
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку