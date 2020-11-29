В "Укрзалізниці” вирішили змінити колір пасажирських вагонів

Планують змінити світлий фон на темний

Планують змінити світлий фон на темний

Фото: Facebook

В “Укрзалізниці” вирішили змінити фарбування вагонів зі світлого фону на темний.

Про це у Facebook повідомив голова "Укрзалізниці” Володимир Жмак, передає RegioNews.

Після того, як порадилися з провідниками, вирішили змінити фарбування вагонів: світлий фон - на темний. Нові кольори - не лише гарно, а й практично”, - заявив Жмак.

Він стверджує, що провідники результатом зміни кольору вагонів залишились задоволені.

Це не перша зміна кольору залізничних вагонів в Україні. У 2018 році пасажирські вагони "Укрзалізниці” отримали нове біло-синє фарбування, до того колір вагонів був синім.

Нагадаємо, раніше СБУ припинила постачання неякісних російських запчастин для залізниці.