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28 листопада 2020, 12:13 1030

В одному зі районів столиці з автомата обстріляли автомобіль

28 листопада 2020, 12:13 1030
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Під час обстрілу в автомобілі нікого не було
Під час обстрілу в автомобілі нікого не було
Фото: скриншот
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Сьогодні зранку у Києві в мікрорайоні Позняки невідомі обстріляли автомобіль Mercedes, всередині припаркованого авто нікого не було.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Вартових Еспресо".

Після обстрілу зловмисник залишив зброю прямісінько біля понівеченої іномарки. Вочевидь, тим самим "попередив” власника. Так це чи ні – встановить слідство”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що обстріл вівся з АК-47У з глушником. Біля авто розкидано гільзи. На місці вже працює слідчо-оперативна група та опитує власника.

Нагадаємо, 22 листопада у Києві авто врізалося у зупинку і зайнялося.

Київ обстріл транспорт поліція авто
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