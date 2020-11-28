В одному зі районів столиці з автомата обстріляли автомобіль
Під час обстрілу в автомобілі нікого не було
Під час обстрілу в автомобілі нікого не було
Сьогодні зранку у Києві в мікрорайоні Позняки невідомі обстріляли автомобіль Mercedes, всередині припаркованого авто нікого не було.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Вартових Еспресо".
Після обстрілу зловмисник залишив зброю прямісінько біля понівеченої іномарки. Вочевидь, тим самим "попередив” власника. Так це чи ні – встановить слідство”, – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що обстріл вівся з АК-47У з глушником. Біля авто розкидано гільзи. На місці вже працює слідчо-оперативна група та опитує власника.
Нагадаємо, 22 листопада у Києві авто врізалося у зупинку і зайнялося.
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