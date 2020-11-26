У ДТП на Рівненщині загинули дитина і її мати

Ще двоє дітей госпіталізовані до реанімації

Ще двоє дітей госпіталізовані до реанімації

Фото поліції Рівненської області

Смертельна автопригода сталася сьогодні, 26 листопада, на автодорозі «Рівне-Городище-Старокостянтинів» на Моквинському перехресті.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

У Березнівському районі у ДТП загинули матір і малолітній син, іще двоє — у реанімації.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення вантажівки та автомобіля "ВАЗ" загинули матір із сином, 2013 року народження, а двоє дітей — постраждали.

Повідомлення від медиків, які констатували смерть двох осіб унаслідок ДТП надійшло до поліції о 15-тій годині.

На місці події працюють поліцейські Березнівського відділення та слідчі слідчого управління, медики та рятувальники. Рух на цій ділянці частково ускладнений.

Як вдалося з’ясувати Суспільному, в ДТП потрапила сім'я священника із села Новий Моквин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині автобус зіткнувся з двома легковиками: є жертви.