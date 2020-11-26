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26 листопада 2020, 15:07 18

Чиновників "Укрзалізниці" підозрюють у завданні збитків на 8,5 млн

26 листопада 2020, 15:07 18
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Вони незаконно підключили сторонніх споживачів до електромереж компанії
Вони незаконно підключили сторонніх споживачів до електромереж компанії
Фото: із відкритих джерел
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В "Укрзалізниці" виявили факти економічних правопорушень, які завдали компанії понад 8,5 млн грн збитків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці", передає RegioNews.

У результаті службової перевірки регіональної філії "Південно-Західна залізниця", філії "Енергозбут" і департаменту електрифікації та електропостачання "Укрзалізниці" члени комісії встановили факти самовільного, безоблікового і незаконного підключення сторонніх споживачів до електромереж філії "Енергозбут", що спричинило збитки на загальну суму понад 8,5 млн грн", - повідомили в "Укрзалізниці".

Також повідомляється, що матеріали службової перевірки передали в Національне антикорупційне бюро України.

Крім того, за фактами виявлених порушень планують притягнути до дисциплінарної відповідальності 18 працівників, і ще двох - до адміністративної.

Також було порушено клопотання про відповідність займаним посадам на адресу трьох працівників”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше керівника підрозділу "Укрзалізниці" взяли на хабарі в 100 тис. грн.

Укрзализныця корупція чиновники НАБУ злочин
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