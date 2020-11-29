В "Укрзализныце" решили изменить цвет пассажирских вагонов
Планируют изменить светлый фон на темный
Планируют изменить светлый фон на темный
В "Укрзализныце" решили сменить окраску вагонов из светлого фона на темный.
Об этом в Facebook сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает RegioNews.
После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить окраску вагонов: светлый фон - на темный. Новые цвета - не только красиво, но и практично", - заявил Жмак.
Он утверждает, что проводники результатом изменения цвета вагонов остались довольны.
Это не первое изменение цвета железнодорожных вагонов в Украине. В 2018 году пассажирские вагоны "Укрзализныци" получили новую бело-синюю окраску, до этого цвет вагонов был синим.
Напомним, ранее СБУ прекратила поставки некачественных российских запчастей для железной дороги.
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