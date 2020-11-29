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29 ноября 2020, 15:44 2

В "Укрзализныце" решили изменить цвет пассажирских вагонов

29 ноября 2020, 15:44 2
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Планируют изменить светлый фон на темный
Планируют изменить светлый фон на темный
Фото: Facebook
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В "Укрзализныце" решили сменить окраску вагонов из светлого фона на темный.

Об этом в Facebook сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает RegioNews.

После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить окраску вагонов: светлый фон - на темный. Новые цвета - не только красиво, но и практично", - заявил Жмак.

Он утверждает, что проводники результатом изменения цвета вагонов остались довольны.

Это не первое изменение цвета железнодорожных вагонов в Украине. В 2018 году пассажирские вагоны "Укрзализныци" получили новую бело-синюю окраску, до этого цвет вагонов был синим.

Напомним, ранее СБУ прекратила поставки некачественных российских запчастей для железной дороги.

Укрзализныця транспорт поезд реформа вагоны
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