В "Укрзализныце" решили изменить цвет пассажирских вагонов

Планируют изменить светлый фон на темный

Планируют изменить светлый фон на темный

Фото: Facebook

В "Укрзализныце" решили сменить окраску вагонов из светлого фона на темный.

Об этом в Facebook сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает RegioNews.

После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить окраску вагонов: светлый фон - на темный. Новые цвета - не только красиво, но и практично", - заявил Жмак.

Он утверждает, что проводники результатом изменения цвета вагонов остались довольны.

Это не первое изменение цвета железнодорожных вагонов в Украине. В 2018 году пассажирские вагоны "Укрзализныци" получили новую бело-синюю окраску, до этого цвет вагонов был синим.

Напомним, ранее СБУ прекратила поставки некачественных российских запчастей для железной дороги.