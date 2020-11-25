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25 листопада 2020, 14:02 131

У Дніпрі та Запорізькій області ліквідували міжрегіональний канал продажу наркотиків

25 листопада 2020, 14:02 131
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Під час слідчих дій в авто злочинців було знайдено близько кілограму канабісу
Під час слідчих дій в авто злочинців було знайдено близько кілограму канабісу
Фото: Нацполіція
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В ході обшуків, які відбулися у місті Пологи Запорізької області, правоохоронці вилучили 4 кг подрібненої марихуани, розфасованої у банки. Наркотичну речовину підозрювані планували збувати у Дніпрі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Так, слідчим стало відомо, що мешканці Запорізької області вирощували та привозили наркотичну речовину до Дніпра, де налагодили її продаж.

Зокрема, 24 листопада 2020 року правоохоронці зупинили автомобіль "Volkswagen". Під час обшуку в автомобілі виявили близько кілограма висушеного канабісу.

Повідомляється, що цього ж дня за місцем мешкання чоловіків у м. Пологи Запорізької області були проведені обшуки, в ході яких поліцейські вилучили ще 4 кг подрібненої марихуани, розфасованої у банки.

З’ясувалось, що в майбутньому підозрювані планували перевезти наркотичні речовини до Дніпра та збути їх. Також встановлено, що один з чоловіків раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за збут наркотиків", - йдеться у повідомленні.

Одного з фігурантів одразу було затримано слідчими в порядку ст. 208 КПК, відносного другого вирішується питання про взяття під варту.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківській області працівники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили діяльність наркоугруповання, організатором якого виявився правоохоронець.

обшуки наркотики контрабанда авто Нацполіція
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