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28 листопада 2020, 13:46 422

Під посольством РФ у Києві палили фаєри

28 листопада 2020, 13:46 422
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Акція пройшла відносно спокійно
Акція пройшла відносно спокійно
Фото: PavlovskyNews
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Нацкорпус під стінами посольства Російської Федерації провів акцію присвячену жертвам Голодомору в Україні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews

Так, в пам'ять жертв Голодомору націоналісти встановили залізні хрести та запалили лампадки біля них. Після запалення фаєрів представники Нацкорпусу розійшлися.

Будівлю посольства РФ під час акції оточили наряди поліції. На плакатах, які принесли з собою мітингарі були зазначені надписи "Вбивали тоді - вбивають зараз".

Нагадаємо, у суботу Зеленський із дружиною Оленою вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні. Зранку вони встановили біля пам'ятного знака жертвам Голодомору композиції з пшеничних колосків і калини, а після цього взяли участь у церемонії біля Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 рр.

РФ протест митинг поліція Нацкорпус посольство
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