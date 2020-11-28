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28 листопада 2020, 13:16 26

На Буковині поліція відзвітувала про порушення виборчого законодавства

28 листопада 2020, 13:16 26
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Всього з початку виборчої кампанії надійшло 324 заяви та повідомлення
Всього з початку виборчої кампанії надійшло 324 заяви та повідомлення
Фото: з відкритих джерел
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У період з 5 вересня по 28 листопада 2020 року до підрозділів поліції Чернівецької області загалом надійшло 324 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт поліції Чернівецької області.

Зазначається, що усього органами поліції Чернівецької області складено 72 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 26 кримінальних проваджень: 17 відкрито за фактами порушення виборчого законодавства, 9 - пов’язаних із виборчим процесом.

Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях відбудеться другий тур виборів мера міста, оскільки у першому турі жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів.

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