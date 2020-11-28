На Буковині поліція відзвітувала про порушення виборчого законодавства

Всього з початку виборчої кампанії надійшло 324 заяви та повідомлення

Всього з початку виборчої кампанії надійшло 324 заяви та повідомлення

Фото: з відкритих джерел

У період з 5 вересня по 28 листопада 2020 року до підрозділів поліції Чернівецької області загалом надійшло 324 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт поліції Чернівецької області. Зазначається, що усього органами поліції Чернівецької області складено 72 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 26 кримінальних проваджень: 17 відкрито за фактами порушення виборчого законодавства, 9 - пов’язаних із виборчим процесом. Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях відбудеться другий тур виборів мера міста, оскільки у першому турі жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів.

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