В Одессе проверяют сообщения о пяти минированиях
Информация о них поступила на электронную почту полиции
Информация о них поступила на электронную почту полиции
Одесские полицейские проверяют сообщение об угрозе взрыва в пяти учебных заведениях Одессы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию Одесской области.
Одесские полицейские проверяют сообщение об угрозе взрыва в пяти учебных заведениях Одессы, расположенных в разных районах города.
Информация поступила на электронный адрес полиции сегодня.
По адресам учебных заведений, которые находятся в Приморском, Малиновском и Киевском районах города, направлены взрывотехники, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве "заминировали" телеканал перед дебатами кандидатов на пост мэра.
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