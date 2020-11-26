В Одессе проверяют сообщения о пяти минированиях

Информация о них поступила на электронную почту полиции

Информация о них поступила на электронную почту полиции

Фото: отдела коммуникации полиции Одесской области

Одесские полицейские проверяют сообщение об угрозе взрыва в пяти учебных заведениях Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию Одесской области.

Одесские полицейские проверяют сообщение об угрозе взрыва в пяти учебных заведениях Одессы, расположенных в разных районах города.

Информация поступила на электронный адрес полиции сегодня.

По адресам учебных заведений, которые находятся в Приморском, Малиновском и Киевском районах города, направлены взрывотехники, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве "заминировали" телеканал перед дебатами кандидатов на пост мэра.