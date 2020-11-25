В Одесі підйомний кран протаранив маршрутку: є постраждалі
В Одесі на вулиці Середньофонтанській вантажний кран зі стрілою протаранив маршрутку. В результаті аварії два пасажири отримали травми та доставлені в лікарню.
Як передає RegioNews, про це повідомила патрульна поліція Одеської області.
Водій вантажного автомобіля - крану Kobelco RK250-3, рухаючись вулицею Середньофонтанською з боку площі Середньофонтанської, не дотримався безпечної дистанції та швидкості, в результаті чого здійснив наїзд на автобус "Богдан", який здійснював посадку-висадку пасажирів", - йдеться в повідомленні.
В результаті аварії два пасажири отримали травми і доставлені в лікарню, ще одна жінка-пасажир від госпіталізації відмовилася.
На місці події працюють правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що в Інгулецькому районі Кривого Рогу вранці 25 листопада сталася смертельна аварія. В автобус промислового підприємства врізався Volkswagen, а потім легковик ВАЗ.