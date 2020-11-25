09:06  25 листопада
В Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих COVID-19
11:59  25 листопада
Зарплати жінок менші за зарплати чоловіків на 25% - Шмигаль
08:11  25 листопада
Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: від кулі снайпера загинув військовий
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2020, 10:29 213

В Одесі підйомний кран протаранив маршрутку: є постраждалі

25 листопада 2020, 10:29 213
Читайте также на русском языке
У двох пасажирів травми голови
У двох пасажирів травми голови
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

В Одесі на вулиці Середньофонтанській вантажний кран зі стрілою протаранив маршрутку. В результаті аварії два пасажири отримали травми та доставлені в лікарню.

Як передає RegioNews, про це повідомила патрульна поліція Одеської області.

Водій вантажного автомобіля - крану Kobelco RK250-3, рухаючись вулицею Середньофонтанською з боку площі Середньофонтанської, не дотримався безпечної дистанції та швидкості, в результаті чого здійснив наїзд на автобус "Богдан", який здійснював посадку-висадку пасажирів", - йдеться в повідомленні.

В результаті аварії два пасажири отримали травми і доставлені в лікарню, ще одна жінка-пасажир від госпіталізації відмовилася.

На місці події працюють правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Інгулецькому районі Кривого Рогу вранці 25 листопада сталася смертельна аварія. В автобус промислового підприємства врізався Volkswagen, а потім легковик ВАЗ.

Одеса ДТП поліція події патруль
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Вінницьку облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »