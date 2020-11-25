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Стало известно, сколько столичных школ и детсадов закрыли на карантин
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25 ноября 2020, 12:58 7

Стало известно, сколько столичных школ и детсадов закрыли на карантин

25 ноября 2020, 12:58 7
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Сейчас на дистанционном обучении в целом находится 1041 класс в 268 школах столицы
Сейчас на дистанционном обучении в целом находится 1041 класс в 268 школах столицы
Рixabay
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В Киеве на карантин из-за коронавируса полностью закрыто пять школ. Также временно не работают семь детских садов.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

По его словам, сейчас на дистанционном обучении в целом находится 1041 класс 268 школах столицы.

"Всего больных COVID-19 школьников в нашем городе 1277. Также болеют более 850 педагогов", - сообщил Кличко.

Также мэр Киева отметил, что наполняемость детей в детских садах сейчас составляет более 51%. Временно закрыты 192 группы в 147 детсадах.

Напомним, ранее Кличко заявил, что Киев будет придерживаться карантина выходного дня, но правительство должно предложить льготы для бизнеса.

Украина Киев карантин школа Кличко Виталий
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