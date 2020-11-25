Стало известно, сколько столичных школ и детсадов закрыли на карантин

Сейчас на дистанционном обучении в целом находится 1041 класс в 268 школах столицы

Сейчас на дистанционном обучении в целом находится 1041 класс в 268 школах столицы

Рixabay

В Киеве на карантин из-за коронавируса полностью закрыто пять школ. Также временно не работают семь детских садов.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

По его словам, сейчас на дистанционном обучении в целом находится 1041 класс 268 школах столицы.

"Всего больных COVID-19 школьников в нашем городе 1277. Также болеют более 850 педагогов", - сообщил Кличко.

Также мэр Киева отметил, что наполняемость детей в детских садах сейчас составляет более 51%. Временно закрыты 192 группы в 147 детсадах.

Напомним, ранее Кличко заявил, что Киев будет придерживаться карантина выходного дня, но правительство должно предложить льготы для бизнеса.