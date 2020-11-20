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20 листопада 2020, 19:19 6

Нелю Штепу позбавлять депутатського мандату

20 листопада 2020, 19:19 6
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Крім рішення про відкликання, Штепі оголосили сувору догану і виключили з лав партії
Фото з відкритих джерел
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«Партія миру та розвитку» оголосила про позбавлення Нелі Штепи депутатського мандата. Процедуру розпочато в рамках вимог 38-ї статті Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН.

"Партія миру та розвитку" ініціювала процедуру позбавлення Нелі Штепи, яка була лідером списку цієї партії на місцевих виборах у Слов'янській ОТГ, депутатського мандата.

Процедуру відзиву почати терміново в строгому порядку з вимогами Закону, - повідомляється в офіційній заяві партії.

Причиною такого рішення стала офіційна підтримка Штепою кандидата на посаду мера Слав'янська від ОПЗЖ Павла Придворова врозріз з позицією керівників органів влади "Партії миру та розвитку".

У партії стверджують, що причина вчинку Штепи - забезпечена Придворовим посада у новому складі Славянської міської ради.

Гірко і боляче спостерігати, як в черговий раз політик на догоду особистій вигоді зраджує своїх виборців і свою партію. Зараз мова йде про Нелю Штепу, яка поставила особисті інтереси вище, ніж інтереси свого міста і своїх виборців. Сьогодні ми побачили недостойний порядної та чесної людини вчинок, - йдеться в заяві партії.

До Слов'янської ОТГ партію підтримали 13% виборців і вона отримала 5 депутатських мандатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Неля Штепа програла вибори мера, але пройшла у міськраду Слов’янська.

вибори ОТГ Неля Штепа Слов`янськ депутати
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