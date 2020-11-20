Нелю Штепу лишат депутатского мандата

Кроме решения об отзыве, Штепе объявили строгий выговор и исключили из рядов партии

Кроме решения об отзыве, Штепе объявили строгий выговор и исключили из рядов партии

Фото из открытых источников

«Партия мира и развития» объявила о лишении Нели Штепы депутатского мандата. Процедура начата в рамках требований 38-й статьи Закона Украины «О статусе депутатов местных советов».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНІАН.

"Партия мира и развития" инициировала процедуру лишения Нели Штепы, которая была лидером списка этой партии на местных выборах в Славянской ОТГ, депутатского мандата.

Процедуру отзыва начать срочно в строгом порядке с требованиями Закона, - сообщается в официальном заявлении партии.

Причиной такого решения стала официальная поддержка Штепой кандидата на должность мэра Славянска от ОПЗЖ Павла Придворова вразрез с позицией руководителей органов власти "Партии мира и развития".

В партии утверждают, что причина поступка Штепы - обеспеченная Придворовим должность в новом составе Славянского городского совета.

Горько и больно наблюдать, как в очередной раз политик в угоду личной выгоде предает своих избирателей и свою партию. Сейчас речь идет о Неле Штепе, которая поставила личные интересы выше, чем интересы своего города и своих избирателей. Сегодня мы увидели недостойный порядочного и честного человека поступок, - говорится в заявлении партии.

В Славянской ОТГ партию поддержали 13% избирателей и она получила 5 депутатских мандатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Неля Штепа проиграла выборы мэра, но прошла в горсовет Славянска.