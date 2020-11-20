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20 ноября 2020, 13:39 265

В Харькове мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией

20 ноября 2020, 13:39 265
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Он угрожал взорвать квартиру бывшей жены, граната взорвалась на улице в руке мужчины
Он угрожал взорвать квартиру бывшей жены, граната взорвалась на улице в руке мужчины
Фото: Facebook
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В Харькове мужчина угрожал бывшей жене и 5-летнему ребенку гранатой.

Об этом сообщает "Суспільне", а также Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Известно, что в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в квартире ее сестры на проспекте Гагарина бывший муж угрожает взрывом. В квартире находилась сестра заявительницы и ребенок в возрасте 5 лет.

Как сообщили в полиции Харьковщины, взрыв прогремел в 11:46 на проспекте Гагарина в Харькове. По предварительным данным, произошло два взрыва - в квартире и на улице.

Одну гранату мужчина бросил в квартиру, другую подорвал на улице во время переговоров с правоохранителями. Человек жив, ему оторвало часть руки.

По словам руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, с травмами мужчина доставлен в больницу. Взрывом также задело женщину - у нее легкие повреждения.

На месте работает полиция, скорая, оперативники, "КОРД" и взрывотехники. В действие ввели специальную полицейскую операцию "Гром".

В сети также опубликовали видео момента самого взрыва.

Напомним, на предприятии в Волновахе двое человек подорвались на взрывчатке.

взрыв
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