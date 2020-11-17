Скасування "карантину вихідного дня" та відміна РРО: про що говоритимуть у Раді сьогодні (ВІДЕО)

Питання про КСУ на розгляд парламенту не виноситимуть

Питання про КСУ на розгляд парламенту не виноситимуть

Фото: з відкритих джерел

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада України планує розглянути проєкти постанов про скасування "карантину вихідного дня", а також про своєчасне інформування населення про введення карантинних заходів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сьогоднішній порядок денний Ради.

Так, нардепи планують визначитися щодо проєкту постанови про скасування "карантину вихідного дня”, а також про своєчасне інформування громадян про введення карантину.

Парламентарі ще на початку засідання планують заслухати інформацію уряду щодо причин введення "карантину вихідного дня” та щодо використання коштів держбюджету, які були спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

Також парламентарі планують повторно розглянути законопроєкт про відміну введення реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) для ФОПів, а також законопроєкт про соціальний захист населення в період карантину та президентський законопроєкт про "інвестнянь”.

Окрім того, у порядку денному немає жодного законопроєкту про врегулювання ситуації з політичною кризою, яка виникла через скандальне рішення Конституційного суду України.

Нагадаємо, сьогодні зранку під Радою сталися сутички з правоохоронцями на мітингу підприємців. Протестувальники виступають проти введення касових апаратів